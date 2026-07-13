Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после прибытия Зеленского

На кадрах трансляции видно, что баннер установили незадолго до появления украинского лидера. Однако после того, как Зеленский вышел из машины и участники начали собираться для совместного фото, конструкция не выдержала и рухнула на землю. Организаторы оперативно вернули её в вертикальное положение, но спустя непродолжительное время баннер всё же убрали.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл на заседание «коалиции желающих» в Париже, посвящённое военной помощи Киеву, которое объединило государства, выступающие за продолжение боевых действий с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту группу «коалицией подстрекателей войны», подчеркнув, что она не хочет мира и тешит себя заблуждением о возможности стратегического поражения России, а Москва будет внимательно следить за её действиями.
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