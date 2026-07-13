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Список «Яблока» на выборах в Заксобрание возглавил политолог Большаков

Документы в региональный избирком кандидаты от «Яблока» подадут 15 июля.

Документы кандидатов в депутаты Заксобрания Калининградской области от партии «Яблоко» будут представлены в избирком в среду, 15 июля. Об этом сообщили в региональном отделении партии, уточнив, что документы кандидаты подадут лично.

«Общеобластную часть списка кандидатов “Яблока” возглавляют: Иван Викторович Большаков, 41 год — политолог, руководитель Аналитического центра партии, член Федерального политкомитета “Яблока”, представитель партии в Центральной избирательной комиссии России; заместитель председателя партии “Яблоко” в 2019—2023 гг.; Морозов Роман Владимирович, 50 лет — адвокат Адвокатской палаты Калининградской области, член Бюро Калининградского “Яблока”; Гендриксон Антон Валентинович, 48 лет — индивидуальный предприниматель, общественный деятель Калининградской области», — уточняется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, чтосписок «Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное собрание Калининградской области возглавил губернатор Алексей Беспрозванных, а список ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий.

Выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области восьмого созыва пройдет 18, 19 и 20 сентября. В состав областного парламента предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу. В этот же день состоятся выборы в Горсовет Калининграда и муниципальные окружные советы.

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