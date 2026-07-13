В ООН осудили идею Трампа брать деньги за проход через Ормузский пролив

«Мы всегда были последовательны в своей позиции в отношении сборов: IMO решительно выступает против взимания платы за проход через проливы, используемые для международного судоходства. Нет никаких правовых оснований для введения обязательных сборов просто за транзит через пролив», — сказал представитель IMO (цитата по Reuters).