Силы ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
Сообщение было опубликовано в 20:49 мск. Примерно за два часа до этого мэр сообщал об уничтожении трех дронов на подлете к столице.
Утром 13 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону столичного региона было направлено более 350 украинских беспилотников. По его словам, средства ПВО перехватили и уничтожили основную часть дронов на дальних подступах — 50 БПЛА, летевших на Москву, были сбиты.
В ночь на 13 июля в результате ударов БПЛА в Подмосковье пострадали несколько населенных пунктов. В поселке Пионерский городского округа Истра разрушены пять жилых домов, повреждены автомобили, погибли три человека, еще трое пострадали, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева. Удары также затронули другие районы: в Солнечногорске поврежден многоквартирный дом, ущерб зафиксирован в Можайском районе. Всего за ночь над Московской областью сбит 81 беспилотник.
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