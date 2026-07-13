Силы ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

В ночь на 13 июля в результате ударов БПЛА в Подмосковье пострадали несколько населенных пунктов. В поселке Пионерский городского округа Истра разрушены пять жилых домов, повреждены автомобили, погибли три человека, еще трое пострадали, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева. Удары также затронули другие районы: в Солнечногорске поврежден многоквартирный дом, ущерб зафиксирован в Можайском районе. Всего за ночь над Московской областью сбит 81 беспилотник.