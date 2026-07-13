Трамп уведомил конгресс о возобновлении ударов по объектам в Иране

Как отмечает издание, в документе, направленном лидерам конгресса в пятницу, президент указал, что 7 июля американские военные нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана».
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