Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп уведомил конгресс о возобновлении ударов по объектам в Иране

Дональд Трамп направил официальное уведомление конгрессу о возобновлении боевых действий и нанесении оборонительных ударов по объектам на территории Ирана.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп направил официальное уведомление конгрессу о возобновлении боевых действий и нанесении американскими вооруженными силами «оборонительных ударов» по объектам на территории Ирана. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо главы государства.

Как отмечает издание, в документе, направленном лидерам конгресса в пятницу, президент указал, что 7 июля американские военные нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше