Трамп уведомил конгресс о возобновлении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, сообщает The New York Times со ссылкой на письмо, направленное американским лидером конгрессменам.
В письме, направленном лидерам конгресса, Трамп написал, что американские войска 7 июля нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана», что стало первым официальным подтверждением возобновления атак США по Исламской республике после длительного перерыва.
Это уведомление обостряет борьбу между конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает издание. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет NYT.
В Конституции США говорится, что объявить войну может только конгресс.
60-дневный срок военной операции США против Ирана (отсчет велся с 2 марта, когда Трамп официально уведомил конгресс), истек 1 мая. Согласно Резолюции о военных полномочиях 1973 года, после этого Белый дом должен был получить разрешение конгресса на продолжение боевых действий.
В конце июня Сенат США отклонил резолюцию сенатора-демократа Тима Кейна, которая ограничивала полномочия президента по ведению военных действий против Ирана. Документ предусматривал вывод американских войск из любых боевых действий в Иране или против него, если такие действия не были одобрены конгрессом.
По оценке CBS, голосование стало политической победой Трампа и республиканского большинства в Сенате. Президент США ранее критиковал попытки Конгресса ограничить его военные полномочия.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».