Трамп уведомил конгресс о возобновлении войны с Ираном

Это уведомление обостряет борьбу между конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает издание. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет NYT.