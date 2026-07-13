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Украина получила право производить французские ракеты SCALP

Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам заседания «коалиции желающих» заявил о предоставлении Украине лицензии на производство вооружений, в том числе ракет SCALP, на ее территории.

Источник: AP 2024

«Передаются радиолокационные системы, дополнительные ракеты, и мы согласовали лицензирование новых видов мощностей: (авиабомб — ред.) AASM, (зенитных ракет — ред.) ASTER 30, SCALP. Это позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с нашими украинскими партнерами на территории Украины», — сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась Елисейским дворцом.

Макрон также отметил, что достигнутые в рамках «коалиции желающих» договоренности содержат конфиденциальные пункты.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль намерен внимательно отслеживать встречу «коалиции желающих», поскольку в нее входят государства, осуществляющие враждебные действия в отношении РФ. Песков охарактеризовал «коалицию желающих» как коалицию подстрекателей войны, уточнив, что речь идет о группе стран, не стремящихся к миру.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют переговорному процессу и повлекут негативные последствия.

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