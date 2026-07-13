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Зеленский назвал сроки создания новой антибаллистической системы на Украине

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что для создания новой антибаллистической системы вместе с западными партнерами Украине потребуется год.

Источник: Reuters

Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.

«Мы дали старт антибаллистической программе, это антибаллистическая система и ракета Freya… У нас на Украине есть ракета, но это только часть системы. Мы все вместе можем сделать в течении следующих 12 месяцев эту ракету, эту систему», — сказал Зеленский по итогам заседания «коалиции желающих».

Участники так называемой «коалиции желающих» в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей «коалиции желающих», поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал «коалицию желающих» коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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