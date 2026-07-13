Зеленский назвал сроки создания новой антибаллистической системы на Украине

«Мы дали старт антибаллистической программе, это антибаллистическая система и ракета Freya… У нас на Украине есть ракета, но это только часть системы. Мы все вместе можем сделать в течении следующих 12 месяцев эту ракету, эту систему», — сказал Зеленский по итогам заседания «коалиции желающих».