США объявили дату возобновления морской блокады Ирана

Согласно информации военного ведомства, зона действия блокады охватывает всю протяженность иранского побережья, включая портовые сооружения и нефтяные терминалы. Установленные правила распространяются на все морские суда вне зависимости от государственного флага.
Известно, что в период с 13 апреля по 18 июня, когда действовали ограничения для иранского судоходства, ВС США перенаправили более 140 морских судов, а еще девять были остановлены.
Накануне президент США Дональд Трамп проинформировал о возобновлении практики морской блокады Исламской Республики. При этом, по его словам, остальные государства сохранят возможность «справедливого и открытого использования пролива».
Также Трамп ранее подчеркнул, что Вашингтон готов гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе на возмездной основе.