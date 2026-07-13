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США объявили дату возобновления морской блокады Ирана

ВМС США объявили о введении морской блокады Ирана: ограничения охватят все иранское побережье, порты и нефтяные терминалы.

Источник: Аргументы и факты

Военно-морские силы США объявили о введении морской блокады в отношении Ирана. Ограничительные меры вступают в силу 14 июля в 23:00 по московскому времени.

Согласно информации военного ведомства, зона действия блокады охватывает всю протяженность иранского побережья, включая портовые сооружения и нефтяные терминалы. Установленные правила распространяются на все морские суда вне зависимости от государственного флага.

Известно, что в период с 13 апреля по 18 июня, когда действовали ограничения для иранского судоходства, ВС США перенаправили более 140 морских судов, а еще девять были остановлены.

Накануне президент США Дональд Трамп проинформировал о возобновлении практики морской блокады Исламской Республики. При этом, по его словам, остальные государства сохранят возможность «справедливого и открытого использования пролива».

Также Трамп ранее подчеркнул, что Вашингтон готов гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе на возмездной основе.

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