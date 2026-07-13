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Трамп анонсировал обращение к нации

Дональд Трамп анонсировал обращение к нации, которое состоится в ночь на 17 июля.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем обращении к нации, запланированном на 04:00 17 июля по московскому времени. Тема выступления не уточняется.

«Президент Трамп выступит с обращением к нации в четверг вечером в 21.00 по восточному времени (04.00 пятницы мск — ред.)», — написал американский лидер в Truth Social.

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