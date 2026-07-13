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Сейм Литвы расширил круг лиц, подлежащих проверке на полиграфе

Литовские депутаты разрешили проверять на полиграфе иностранцев, кандидатов в разведчики и работников некоторых предприятий.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Литвы принял поправки, позволяющие отправлять на проверку с использованием полиграфа иностранцев, кандидатов в тайные сотрудники разведки и работников компаний-поставщиков, претендующих на сертификат надежности. Об этом сообщает LRT.

За законопроект проголосовал 81 депутат, 4 высказались против, еще 14 воздержались. Инициатором изменений выступил Второй департамент оперативных служб (военная разведка страны).

Согласно поправкам, полиграф также можно применять при решении вопроса о выдаче или аннулировании допуска к государственной тайне, если есть подозрения, что человек скрыл или исказил биографические данные. Отказ от проверки станет основанием для аннулирования допуска, а для иностранцев это будет расцениваться как потенциальная угроза нацбезопасности.

Литва не единственная страна, применяющая полиграф при приеме на службу в разведку. Аналогичная практика существует, в частности, в Канаде.

Ранее сообщалось, что Литва может отменить мораторий на размещение ядерного вооружения.

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