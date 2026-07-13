Сейм Литвы расширил круг лиц, подлежащих проверке на полиграфе

Согласно поправкам, полиграф также можно применять при решении вопроса о выдаче или аннулировании допуска к государственной тайне, если есть подозрения, что человек скрыл или исказил биографические данные. Отказ от проверки станет основанием для аннулирования допуска, а для иностранцев это будет расцениваться как потенциальная угроза нацбезопасности.