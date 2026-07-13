Фото сенатора Макконнелла из больницы вызвало волну теорий заговора

Пользователи интернета указывают на то, что на новом снимке Макконнелл запечатлен в рубашке, похожей на ту, в которой его фотографировали в 2023 году, — это якобы может говорить о том, что было использовано старое фото, отмечает TMZ. Также люди обращают внимание на то, что хотя сенатор и держит в руках свежий, воскресный, выпуск газеты The Washington Post, страница издания странно сгибается под его пальцем.