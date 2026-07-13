Фото сенатора Макконнелла из больницы вызвало волну теорий заговора

Фотография сенатора США Митча Макконнелла из больницы вызвала волну теорий заговора в интернете, пишет американская онлайн-газета TMZ.
Ранее представитель сенатора Дэвид Попп сообщил, что 84-летнего Макконнелла госпитализировали из-за падения. У политика не выявили серьезных травм, однако лечение, по словам его самого, осложняется в связи с последствиями полиомиелита, усугубившимися с возрастом.
«Фотография, опубликованная офисом Макконнелла в воскресенье, должна была убедить всех, что он находится в добром здравии, но вместо этого вызвала новую волну теорий заговора — многие люди утверждают, что фото было либо сгенерировано искусственным интеллектом, либо отредактировано в фотошопе или переработано», — говорится в публикации.
Пользователи интернета указывают на то, что на новом снимке Макконнелл запечатлен в рубашке, похожей на ту, в которой его фотографировали в 2023 году, — это якобы может говорить о том, что было использовано старое фото, отмечает TMZ. Также люди обращают внимание на то, что хотя сенатор и держит в руках свежий, воскресный, выпуск газеты The Washington Post, страница издания странно сгибается под его пальцем.
Газета отмечает, что ее источник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что фотография Макконнелла из больницы является настоящей.