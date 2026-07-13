Социолог Якубович: санкции против России в первую очередь бьют по Европе

— Но здесь есть различие: в России меры воспринимаются как вынужденный ответ на внешнее давление, уровень поддержки власти традиционно остаётся высоким. В Европе же санкции часто воспринимаются как добровольный выбор, за который расплачиваются обычные люди. Это создает напряжение между элитами и обществом, — отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.