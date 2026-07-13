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Социолог Якубович: санкции против России в первую очередь бьют по Европе

Эксперт объяснил, почему Европе будет сложно отказаться от санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отметил, что санкции, которые страны Евросоюза вводят против России, наносят куда больше ущерба инициаторам.

С 2022 по 2025 год Европа из-за антироссийских санкций потеряла около 1,6 триллиона евро. А отказ от российских энергоносителей обходится примерно в три миллиона евро. Евродепутаты все чаще признают, что ограничительные меры не дают ожидаемого эффекта.

По оценкам эксперта, первая причина кроется в том, что разрыв связей с крупным поставщиком энергоносителей неизбежно приводит к росту цен внутри Европы. Вторая причина — политические мотивы часто берут верх над экономической рациональностью.

Тем не менее, назвать санкции бессмысленным нельзя — они усложняют для России международную логистику, расчеты и доступ к передовым технологиям. Но и Европа оказалась менее готовой к замещению российских поставок, чем предполагалось.

По мнению эксперта, ключевой вопрос, как долго общество готово мириться с происходящим, ведь рост цен на топливо и электроэнергию неизменно приводит к росту цен на продовольствие.

— Но здесь есть различие: в России меры воспринимаются как вынужденный ответ на внешнее давление, уровень поддержки власти традиционно остаётся высоким. В Европе же санкции часто воспринимаются как добровольный выбор, за который расплачиваются обычные люди. Это создает напряжение между элитами и обществом, — отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.

Резюмируя, Яков Якубович отметил, что для Европы санкции превратились в ритуал и отказаться от него уже сложно.

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