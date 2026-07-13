США возобновят морскую блокаду Ирана вечером 14 июля

«Силы Центрального командования будут обеспечивать блокаду судов, следующих транзитом в иранские порты и прибрежные районы или из них. Военные США продолжают поддерживать движение через региональные воды всех судов, не нарушающих блокаду», — указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.