Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США возобновят морскую блокаду Ирана вечером 14 июля

США возобновят блокаду морских портов Ирана 14 июля в 16:00 по восточному времени (23:00 мск). Это следует из заявления Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

США возобновят блокаду морских портов Ирана 14 июля в 16:00 по восточному времени (23:00 мск). Это следует из заявления Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования будут обеспечивать блокаду судов, следующих транзитом в иранские порты и прибрежные районы или из них. Военные США продолжают поддерживать движение через региональные воды всех судов, не нарушающих блокаду», — указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.

США уже вводили морскую блокаду Ирана с 13 апреля по 18 июня. За это время, по данным CENTCOM, американские военнослужащие перенаправили более 140 судов и вывели из строя более девяти.

О возобновлении блокады иранских портов президент США Дональд Трамп объявил 13 июля. Решение было принято спустя пять дней после возобновления боевых действий между США и Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше