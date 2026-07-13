Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц призвал начать переговоры по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с призывом начать переговоры по Украине, отметив, что для этого сложился подходящий момент. Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания так называемой «коалиции желающих» в Париже.

Источник: Reuters

«Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня», — заявил Мерц. Трансляцию его выступления вел Youtube-канал DRM News.

По словам политика, европейские страны также готовы к диалогу при поддержке Евросоюза и США. При этом, как уточняется, одновременно с призывами к переговорам Мерц заявил о намерении европейских государств продолжать «усиливать давление на Москву».

Ранее, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине.

В понедельник МИД РФ заявил послу Германии об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России. В ведомстве указали на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны ФРГ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что у России нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также отмечал, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше