«Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня», — заявил Мерц. Трансляцию его выступления вел Youtube-канал DRM News.
Ранее, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине.
В понедельник МИД РФ заявил послу Германии об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре России. В ведомстве указали на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны ФРГ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что у России нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также отмечал, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта.