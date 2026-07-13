Tasnim: в Ормузском проливе несколько судов подверглись обстрелу

ТУНИС, 13 июля. /ТАСС/. Несколько судов, находящихся в Ормузском проливе, подверглись обстрелу. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.
Информации о том, кому принадлежат атакованные суда, не приводится.
Информации о том, кому принадлежат атакованные суда, не приводится.
ТУНИС, 13 июля. /ТАСС/. Несколько судов, находящихся в Ормузском проливе, подверглись обстрелу. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.
Информации о том, кому принадлежат атакованные суда, не приводится.