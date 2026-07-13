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Tasnim: в Ормузском проливе несколько судов подверглись обстрелу

Информации о том, кому принадлежат атакованные суда, не приводится.

ТУНИС, 13 июля. /ТАСС/. Несколько судов, находящихся в Ормузском проливе, подверглись обстрелу. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Информации о том, кому принадлежат атакованные суда, не приводится.