Баканов обсудит с главой NASA продление срока эксплуатации МКС

«Джаред в курсе советской истории космоса, российской истории космоса, американской. И очень добрые, нормальные, рабочие взаимоотношения у нас», — сказал господин Баканов ИС «Вести».
Ранее «Роскосмос» и NASA договорились эксплуатировать МКС до 2028 года. На переговорах 14 июля стороны обсудят возможность продления срока, отметил Дмитрий Баканов. «Потом они создают свою станцию, мы создаем свою российскую орбитальную станцию. Там тоже есть повод для дискуссий в зависимости от технических решений, от наклонения орбиты», — добавил глава «Роскосмоса».
13 июля Джаред Айзекман прибыл на Байконур, чтобы присутствовать при старте международного экипажа к МКС. Запуск корабля «Союз МС-29» запланирован на 17:48 мск 14 июля. В экипаж войдут российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.