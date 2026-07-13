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В МИД Словакии заявили, что новые санкции ЕС против РФ не противоречат интересам

Дискуссия о новом пакете рестрикций будет продолжаться, отметил государственный секретарь словацкого МИД Марек Эшток.

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Готовящийся 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза не содержит положений, противоречащих экономическим интересам Словакии. Об этом заявил журналистам государственный секретарь словацкого МИД Марек Эшток, комментируя итоги заседания Совета министров иностранных дел государств — членов сообщества.

«Дискуссия [о новом пакете рестрикций в отношении РФ] будет продолжаться. Она возобновится в предстоящую среду на уровне послов — постоянных представителей при ЕС. По поводу его содержания еще существуют какие-то вопросы, но, чтобы не вдаваться в детали, могу сказать от имени Словакии, что в этом пакете нет ничего, что было бы направлено против экономических интересов Словакии», — сказал дипломат.

По его словам, в готовящемся наборе ограничительных мер нет ничего, что создавало бы угрозу для словацких компаний, а также поставок энергоресурсов в республику.

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