В МИД Словакии заявили, что новые санкции ЕС против РФ не противоречат интересам

«Дискуссия [о новом пакете рестрикций в отношении РФ] будет продолжаться. Она возобновится в предстоящую среду на уровне послов — постоянных представителей при ЕС. По поводу его содержания еще существуют какие-то вопросы, но, чтобы не вдаваться в детали, могу сказать от имени Словакии, что в этом пакете нет ничего, что было бы направлено против экономических интересов Словакии», — сказал дипломат.