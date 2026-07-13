Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Роскосмоса анонсировал переговоры с NASA по вопросу МКС

Дмитрий Баканов сообщил о конструктивном взаимодействии Роскосмоса с NASA: эксплуатация МКС продлится до 2028 года с возможным расширением.

Источник: Аргументы и факты

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о предстоящих переговорах с представителями NASA, запланированных на 14 июля.

В беседе с ИС «Вести» он подчеркнул, что между российской госкорпорацией и американским космическим агентством установлено конструктивное взаимодействие.

«Пилотируемый космос выведен из-под санкций, поэтому диалог у нас идет. Но, как вы понимаете, мы еще должны решить судьбу МКС, перед тем как думать, что будет после… Завтра у нас переговоры», — заявил Баканов.

Он пояснил, что эксплуатация Международной космической станции гарантированно продолжится до 2028 года, однако не исключено продление этого срока. Также, по словам руководителя Роскосмоса, стороны планируют развивать собственные орбитальные платформы.

Дополнительные вопросы могут быть рассмотрены после достижения предварительных договоренностей.

Ранее сообщалось, что глава NASA впервые за восемь лет посетил Байконур.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше