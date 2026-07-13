Глава Роскосмоса анонсировал переговоры с NASA по вопросу МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о предстоящих переговорах с представителями NASA, запланированных на 14 июля.
В беседе с ИС «Вести» он подчеркнул, что между российской госкорпорацией и американским космическим агентством установлено конструктивное взаимодействие.
«Пилотируемый космос выведен из-под санкций, поэтому диалог у нас идет. Но, как вы понимаете, мы еще должны решить судьбу МКС, перед тем как думать, что будет после… Завтра у нас переговоры», — заявил Баканов.
Он пояснил, что эксплуатация Международной космической станции гарантированно продолжится до 2028 года, однако не исключено продление этого срока. Также, по словам руководителя Роскосмоса, стороны планируют развивать собственные орбитальные платформы.
Дополнительные вопросы могут быть рассмотрены после достижения предварительных договоренностей.
Ранее сообщалось, что глава NASA впервые за восемь лет посетил Байконур.