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Макрон анонсировал учения миротворцев для размещения на Украине

Париж и Киев также согласовали программу военного сотрудничества, которая включает поставку истребителей Rafale, новых систем ПВО, а также организацию производства вооружений на Украине. Россия осуждает военную помощь Украине.

Источник: Reuters

Европейские миротворцы, которых западные страны планируют разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, в ближайшие месяцы начнут учения в соседних с ней странах, заявил по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.

«Сегодня мы приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы. [Военнослужащие, которые войдут в состав этих сил], будут направлены в соседние с Украиной страны, чтобы подтвердить наши планы развертывания контингента и продемонстрировать нашу готовность, решимость и доверие», — сказал Макрон.

Кроме того, Франция и Украина согласовали «дорожную карту», предусматривающую закупку Киевом 16 французских истребителей Rafale с вооружением. Как заявил Макрон, «первые из них будут летать в украинском небе в 2028—2029 годах».

Украина также приобретет первую партию зенитно-ракетного комплекса нового поколения SAMP/T NG. «Они дополнят уже поставленные системы, ракеты к которым будут переданы в ближайшие недели», — уточнил французский президент.

По словам Макрона, соглашение предусматривает поставку радиолокационных станций и организацию лицензионного производства на территории Украины управляемых авиационных бомб AASM, зенитных ракет Aster 30 и крылатых ракет Scalp.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.

Франция и Великобритания еще в январе заявили о готовности после заключения мирного соглашения направить военный контингент на Украину. Предполагалось, что европейские силы будут создавать военные хабы, заниматься подготовкой украинских военнослужащих и строительством защищенной инфраструктуры. США, в свою очередь, выражали готовность участвовать в механизме контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Макрон заявил о необходимости участия европейских военных в будущей миротворческой миссии на Украине и оказании поддержки ВСУ в августе 2025 года после переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями ЕС.

Изначально Зеленский говорил о необходимости размещения на Украине 200 тыс. миротворцев, однако позднее сократил запрашиваемую численность контингента до 100 тыс.

Москва подчеркивает, что размещение иностранных войск на Украине является неприемлемым. В МИДе заявляли, что это будет расцениваться как иностранная интервенция, несущая угрозу безопасности России.

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