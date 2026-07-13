Макрон анонсировал учения миротворцев для размещения на Украине

Европейские миротворцы, которых западные страны планируют разместить на Украине в случае заключения мирного соглашения, в ближайшие месяцы начнут учения в соседних с ней странах, заявил по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Monde.
«Сегодня мы приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы. [Военнослужащие, которые войдут в состав этих сил], будут направлены в соседние с Украиной страны, чтобы подтвердить наши планы развертывания контингента и продемонстрировать нашу готовность, решимость и доверие», — сказал Макрон.
Кроме того, Франция и Украина согласовали «дорожную карту», предусматривающую закупку Киевом 16 французских истребителей Rafale с вооружением. Как заявил Макрон, «первые из них будут летать в украинском небе в 2028—2029 годах».
Украина также приобретет первую партию зенитно-ракетного комплекса нового поколения SAMP/T NG. «Они дополнят уже поставленные системы, ракеты к которым будут переданы в ближайшие недели», — уточнил французский президент.
По словам Макрона, соглашение предусматривает поставку радиолокационных станций и организацию лицензионного производства на территории Украины управляемых авиационных бомб AASM, зенитных ракет Aster 30 и крылатых ракет Scalp.
Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.
Франция и Великобритания еще в январе заявили о готовности после заключения мирного соглашения направить военный контингент на Украину. Предполагалось, что европейские силы будут создавать военные хабы, заниматься подготовкой украинских военнослужащих и строительством защищенной инфраструктуры. США, в свою очередь, выражали готовность участвовать в механизме контроля за соблюдением режима прекращения огня.
Макрон заявил о необходимости участия европейских военных в будущей миротворческой миссии на Украине и оказании поддержки ВСУ в августе 2025 года после переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями ЕС.
Изначально Зеленский говорил о необходимости размещения на Украине 200 тыс. миротворцев, однако позднее сократил запрашиваемую численность контингента до 100 тыс.
Москва подчеркивает, что размещение иностранных войск на Украине является неприемлемым. В МИДе заявляли, что это будет расцениваться как иностранная интервенция, несущая угрозу безопасности России.