Макрон анонсировал учения миротворцев для размещения на Украине

«Сегодня мы приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы. [Военнослужащие, которые войдут в состав этих сил], будут направлены в соседние с Украиной страны, чтобы подтвердить наши планы развертывания контингента и продемонстрировать нашу готовность, решимость и доверие», — сказал Макрон.