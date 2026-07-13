ЦАХАЛ заявил о пресечении попытки нескольких израильтян проникнуть в Сирию

«Недавно несколько израильских мирных жителей прибыли в район Голанских высот с целью пересечь границу с Сирией. Действующие на месте израильские военнослужащие пресекли их продвижение и задержали мирных жителей, после чего передали их в израильскую полицию для дальнейшего разбирательства», — говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ «решительно осуждает этот инцидент», который «является уголовным преступлением и угрожает безопасности мирных жителей и мешает оперативной деятельности Армии обороны Израиля».