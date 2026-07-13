FT: европейские банки потребовали компенсировать убытки Linde

Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit потребовали компенсировать убытки одного из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения Linde из-за ухода из России.
Как сообщает Financial Times, речь идёт о контрактах, подписанных между консорциумом с участием Linde и «Русхимальянсом» в 2021 году на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге.
Россия выплатила компании порядка €1 млн, а европейские банки для обеспечения обязательств выпустили гарантии авансовых платежей и исполнения контракта. Теперь кредитные организации хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами.
Ранее стало известно, что Euroclear подал иск в суд Бельгии к ЦБ России, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам.