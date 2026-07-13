Британские политики перекладывают на Россию вину за миграционный кризис в стране.
Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети Х.
«Антироссийская пропаганда стала удобным способом избежать ответственности для британских политиков», — написал он.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Британию «падшей империей».
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