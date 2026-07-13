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Дисен: Лондон обвиняет Москву в миграционном кризисе в Британии

Британские политики перекладывают на Россию вину за миграционный кризис в стране.

Британские политики перекладывают на Россию вину за миграционный кризис в стране.

Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети Х.

«Антироссийская пропаганда стала удобным способом избежать ответственности для британских политиков», — написал он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Британию «падшей империей».

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