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Пикфорд: здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против Месси

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд оценил предстоящий матч с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд оценил предстоящий матч с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

«На протяжении своей карьеры Месси забил так много мячей и ещё помог забить немало голов. Здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против него после многих лет наблюдений за его карьерой. Мы все знаем, насколько хорош Месси, но то же можно сказать и про всю сборную Аргентины, поэтому мы не можем сосредоточиться только на Лео. У нашего соперника есть и другие сильные и слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться», — приводит слова Пикфорда Sky Sports.

Встреча между командами пройдёт 15 июля. Победитель матча выйдет в финал турнира, где сразится за титул либо с Францией, либо с Испанией.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен принял участие в «гребле викингов» на матче Норвегия — Англия.

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