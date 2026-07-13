Пикфорд: здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против Месси

«На протяжении своей карьеры Месси забил так много мячей и ещё помог забить немало голов. Здорово, что наконец-то есть возможность сыграть против него после многих лет наблюдений за его карьерой. Мы все знаем, насколько хорош Месси, но то же можно сказать и про всю сборную Аргентины, поэтому мы не можем сосредоточиться только на Лео. У нашего соперника есть и другие сильные и слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться», — приводит слова Пикфорда Sky Sports.