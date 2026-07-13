Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение о необходимости проведения переговоров по украинскому вопросу, подчеркнув, что подходящий момент для этого уже настал.
Его заявление прозвучало после завершения встречи так называемой «коалиции желающих», которая прошла в Париже.
«Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня», — отметил Мерц.
По его словам, европейские страны якобы готовы к такому диалогу при условии поддержки со стороны ЕС и Соединенных Штатов.
При этом, несмотря на призывы сесть за стол переговоров, Мерц отметил, что страны Европы намерены продолжать усиливать давление на Россию.
Ранее внешнеполитический эксперт фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер также посоветовал Мерцу позвонить президенту РФ Владимиру Путину.