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Мерц заявил, что для переговоров по Украине настал подходящий момент

Мерц заявил, что европейские страны якобы готовы к диалогу по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение о необходимости проведения переговоров по украинскому вопросу, подчеркнув, что подходящий момент для этого уже настал.

Его заявление прозвучало после завершения встречи так называемой «коалиции желающих», которая прошла в Париже.

«Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня», — отметил Мерц.

По его словам, европейские страны якобы готовы к такому диалогу при условии поддержки со стороны ЕС и Соединенных Штатов.

При этом, несмотря на призывы сесть за стол переговоров, Мерц отметил, что страны Европы намерены продолжать усиливать давление на Россию.

Ранее внешнеполитический эксперт фракции АдГ в бундестаге Маркус Фронмайер также посоветовал Мерцу позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

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