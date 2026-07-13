В честь Холанда называют детей, «диктатор Мбаппе» стал явью, а Месси — аномалией: что обсуждают на ЧМ по футболу

До конца мундиаля в Северной Америке осталось меньше недели, и страсти в преддверии последних четырёх матчей только накаляются. Так, игра сборной Аргентины заставляла соотечественников всё чаще хвататься за сердце, а математики не поленились объяснить, почему Лионель Месси — уникум с точки зрения статистики. В свою очередь, мем с «диктатором Мбаппе» получил физическое воплощение, популярность Эрлинга Холанда в Перу и Китае достигла невероятных масштабов, а политики из Аргентины и Испании оказались втянуты в скандал на почве расизма.
Главный викинг планеты.
Ещё до старта мундиаля Эрлинг Холанд был звездой мирового масштаба. Однако выступление в составе сборной Норвегии и её исторический выход в четвертьфинал возвели его в ранг легенды — образ норвежца шагнул далеко за пределы спорта.
ИИ‑мультики в стиле аниме, где могучий скандинав сражается с Килианом Мбаппе, буквально заполонили соцсети. В том числе они сделали Холанда вторым среди участников турнира по приросту числа подписчиков. За месяц мундиаля больше, чем на нападающего, подписались только на вратаря Кабо‑Верде Жозимара Возинью. Более того, популярность норвежского голеадора обрела демографическое измерение.
В Перу, где детей традиционно называют в честь футбольных звёзд, местные органы ЗАГС зафиксировали 468 новорождённых с именем Холанд и ещё 91 ребёнка, получившего полное имя Эрлинг Холанд.
Наверняка счастливые родители мечтают, чтобы их дети выросли такими же крепкими и мощными: двухметровый форвард в сутки потребляет около 6 тыс. калорий. Такой прожорливости удивляются даже партнёры по команде. Джошуа Кинг и вовсе признался, что никогда не видел, чтобы кто‑то питался так, как его соотечественник, и сравнил его аппетит с медвежьим.
Впрочем, невероятная атлетичность всё равно не помогла ему вырваться на первое место в «перуанском зачёте»: в стране 3402 ребёнка названы в честь Лионеля Месси, а именами Криштиану Роналду и Ламина Ямаля — чуть больше 1 тыс. Чемпионом же пока с огромным отрывом остаётся Неймар — в Перу почти 34 тыс. его тёзок.
А вот в Китае популярность Эрлинга Холанда взлетела до невероятных высот. Всего за месяц с небольшим после запуска его официальных аккаунтов в местных соцсетях число подписчиков превысило население его родной страны. В Поднебесной футболиста уже прозвали Ха Бао (Малыш Холанд. — RT), а его образ превратился в настоящий интернет‑феномен.
Латиноамериканские страсти.
Путь сборной Аргентины на нынешнем турнире — готовый сценарий для документального кино, пропитанного драмой, внутренними противоречиями и преодолением себя. Поход за вторым подряд трофеем стал для подопечных Лионеля Скалони самыми что ни на есть американскими горками: выдержать такой накал с трудом удаётся даже самым преданным поклонникам.
По мере развития событий в четвертьфинальном матче со Швейцарией градус переживаний в стране поднялся до предела. Система экстренной медицинской помощи SAME подтвердила семь обращений за помощью в связи с проблемами с сердцем, а один мужчина даже скончался из‑за приступа. Едва не сошёл с ума и знаменитый комментатор Пабло Гиральт, который после победного шедевра в исполнении Хулиана Альвареса заявил, что эта команда «сведёт его в могилу».
Во многом опасения за альбиселесте были связаны с их капитаном и символом — Лионелем Месси, которому швейцарцы не давали прохода и лишь изредка позволяли демонстрировать свою магию. Более того, форвард оказался недоволен действиями главного арбитра Жоау Пиньейру. В первом тайме между ними случилась недомолвка, в ходе которой ветеран команды призвал более молодого рефери проявлять уважение во время общения. Вряд ли португалец мог предположить, что перед ним находится настоящий статистический уникум.
Математик Хавьер Хиронса провёл исследование и пришёл к выводу, что математически Месси… не должно существовать. В своих расчётах он опирался на количество забитых мячей и отданных голевых передач за каждые 90 минут у представителей пяти ведущих лиг планеты. Оказалось, что лучшие игроки находятся примерно на четырёх стандартных отклонениях от среднего показателя, тогда как Лео — на шести.
«Это соответствует одному игроку на каждые 570 млн элитных футболистов. Чтобы вы понимали масштаб: если взять Ла Лигу, Премьер‑лигу, Бундеслигу, Лигу 1 и Серию А, то с 1950‑х годов через них прошло всего около 60 тыс. игроков. То есть нам пришлось бы ждать более 400 тыс. лет, чтобы увидеть нового Месси», — отметил Хиронса.
Популярные герои интернета.
Победить науку и оставить чемпионов мира за бортом турнира решил стример IShowSpeed, в последний месяц обзаведшийся собственным «проклятием»: каждый раз, когда он приходил на стадион в джерси какой‑нибудь сборной, ей не удавалось одержать победу.
К моменту встречи аргентинцев со швейцарцами таких эпизодов насчитывалось уже девять. Ради юбилейного, десятого по счёту случая поклонник Роналду надел бело‑голубую футболку, однако подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее фортуны и суеверий.
Не помогло Даррену Уоткинсу (настоящее имя блогера) даже присутствие на трибунах «генерала Мбаппе». Казахстанский блогер Артур Аскарулы решил поддержать главный мем мундиаля и облачился в чёрную военную форму с погонами, нанеся на спину десятый номер и надпись «Диктатор Мбаппе». И, несмотря на то что его образ нисколько не смутил аргентинцев, свою главную задачу он выполнил, попав в прямой эфир к более знаменитому американцу.
Свою минуту славы в соцсетях получил и младший брат Ламина Ямаля. Ролик российского комментатора Дмитрия Чепурина, где трёхлетний малыш кривляется после победы испанцев, собрал 35 млн просмотров и даже попал в один из самых популярных футбольных пабликов — «433».
Новая волна расизма.
Напротив, внимание со знаком минус всё чаще привлекают к себе политики. Расистский скандал с участием парагвайского сенатора подхватили соседи из Аргентины: вице‑губернатор провинции Мендоса Эбе Касадо назвала сборную Франции «африканской командой с плохими манерами», а затем заявила, что не считает свои слова расистскими. Посольство Франции в Аргентине объявило чиновницу персоной нон грата.
Аналогичное высказывание прозвучало в Испании из уст бывшего премьер‑министра Мариано Рахоя. В преддверии полуфинального матча он заявил, что в составе трёхцветных нет ни одного француза, явно намекнув на африканское происхождение подопечных Дидье Дешама. Посольство Франции в Испании ответило сухими цифрами, отметив, что только трое игроков из заявки сборной родились за пределами страны, а глава местной федерации футбола Филипп Диалло обвинил политика в расизме.
В свою очередь, действующий премьер‑министр Испании Педро Санчес поспешил откреститься от позиции предшественника, написав, что Испания не принадлежит тем, кто позорит страну ксенофобскими высказываниями.