В честь Холанда называют детей, «диктатор Мбаппе» стал явью, а Месси — аномалией: что обсуждают на ЧМ по футболу

До конца мундиаля в Северной Америке осталось меньше недели, и страсти в преддверии последних четырёх матчей только накаляются. Так, игра сборной Аргентины заставляла соотечественников всё чаще хвататься за сердце, а математики не поленились объяснить, почему Лионель Месси — уникум с точки зрения статистики. В свою очередь, мем с «диктатором Мбаппе» получил физическое воплощение, популярность Эрлинга Холанда в Перу и Китае достигла невероятных масштабов, а политики из Аргентины и Испании оказались втянуты в скандал на почве расизма.