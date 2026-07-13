Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Трамп поддержит законопроект об антироссийских санкциях

В случае принятия Конгрессом документ откроет администрации американского лидера дорогу в том числе для введения пошлин против стран, закупающих российскую нефть.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен поддержать одобрение Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций против России. С таким утверждением выступила телекомпания CNN, ссылающаяся на неназванного представителя Белого дома.

По ее версии, документ в случае его принятия Конгрессом откроет администрации Трампа дорогу в том числе для введения пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть. Такое решение американского лидера, указывает CNN, было принято спустя несколько дней после скоропостижной смерти одного из авторов законопроекта — сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина) Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше