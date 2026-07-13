CNN: Трамп поддержит законопроект об антироссийских санкциях

По ее версии, документ в случае его принятия Конгрессом откроет администрации Трампа дорогу в том числе для введения пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть. Такое решение американского лидера, указывает CNN, было принято спустя несколько дней после скоропостижной смерти одного из авторов законопроекта — сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина) Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).