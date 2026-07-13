Трамп допустил ликвидацию руководства Ирана

«Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, способны ли американские или израильские военные нанести ущерб нынешнему иранскому руководству.
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