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Трамп допустил ликвидацию руководства Ирана

Дональд Трамп сделал громкое заявление о возможности ликвидации представителей действующего правительства Ирана.

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп допустил возможность ликвидации представителей действующего правительства Ирана. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиопередачи Хью Хьюитта.

«Да, я могу. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем», — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, способны ли американские или израильские военные нанести ущерб нынешнему иранскому руководству.

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