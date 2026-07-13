Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Южной Каролины назначил на место умершего сенатора Грэма его сестру

Генри Макмастер заявил, что для него честь обратиться к Дарлин Грэм с просьбой довести до конца работу ее брата.

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на место умершего 11 июля сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) его младшую сестру Дарлин.

«Моя обязанность — назначить того, кто будет занимать место этого человека до конца его срока. Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу», — сказал он. Выступление Макмастера транслировал телеканал Fox News.

«Благодарю губернатора за то, что он выбрал меня служить до конца срока Линдси. Для меня это честь», — сказала Дарлин Грэм.

Президент США Дональд Трамп ранее рекомендовал Макмастеру назначить на пост сенатора от Южной Каролины сестру Грэма.

Грэм скоропостижно умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше