Губернатор Южной Каролины назначил на место умершего сенатора Грэма его сестру

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил на место умершего 11 июля сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) его младшую сестру Дарлин.
«Моя обязанность — назначить того, кто будет занимать место этого человека до конца его срока. Для меня честь обратиться к его младшей сестре Дарлин Грэм с просьбой довести до конца его работу», — сказал он. Выступление Макмастера транслировал телеканал Fox News.
«Благодарю губернатора за то, что он выбрал меня служить до конца срока Линдси. Для меня это честь», — сказала Дарлин Грэм.
Президент США Дональд Трамп ранее рекомендовал Макмастеру назначить на пост сенатора от Южной Каролины сестру Грэма.
Грэм скоропостижно умер 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.