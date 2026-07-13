Кадыров сообщил, что монета в честь отца займёт почётное место в его коллекции

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что памятная монета, посвящённая 75-летию со дня рождения его отца, первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, займёт почётное место в его личной коллекции.
«Эта памятная монета займёт самое почётное место в моей личной коллекции», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Центробанк выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля, посвящённую 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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