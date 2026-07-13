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Хуситы нанесли удар по аэропорту в городе Абха

Хуситы нанесли удар по аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии.

ДОХА, 13 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нанесло удары по международному аэропорту в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии в ответ на удары по аэропорту в Сане.

«В ответ на саудовскую агрессию мы нанесли удар по международному аэропорту Абха с применением баллистических ракет и беспилотников; операция успешно достигла поставленных целей», — отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

От имени «Ансар Алла» он предостерег все авиакомпании от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. «Им следует со всей серьезностью отнестись к нашим предупреждениям до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны», — сказал Сариа.

Как выяснили РИА Новости по данным отслеживания воздушного движения на портале FlightRadar, воздушное пространство над городом Абха, а также городами Наджран и Джизан вблизи границы Саудовской Аравии с Йеменом свободно от самолетов.

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