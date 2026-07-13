Иосифов перешёл в «Спортинг» из Сегунды

Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком испанского «Спортинга» из Сегунды.
«Испанский “Спортинг” Хихон объявил о подписании российского вингера Никиты Иосифова, который стал пятым новичком команды перед сезоном-2026/27. Футболист подписал контракт на один сезон с опцией продления ещё на год», — говорится на официальном сайте «Спортинга».
Иосифов является воспитанником академий «Спартака» и «Локомотива». В 2021 году он переехал в Испанию и присоединился к «Вильярреалу Б», с которым добился выхода в Сегунду. Последние два сезона он выступал за «Целе».
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