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Иосифов перешёл в «Спортинг» из Сегунды

Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком испанского «Спортинга» из Сегунды.

Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком испанского «Спортинга» из Сегунды.

«Испанский “Спортинг” Хихон объявил о подписании российского вингера Никиты Иосифова, который стал пятым новичком команды перед сезоном-2026/27. Футболист подписал контракт на один сезон с опцией продления ещё на год», — говорится на официальном сайте «Спортинга».

Иосифов является воспитанником академий «Спартака» и «Локомотива». В 2021 году он переехал в Испанию и присоединился к «Вильярреалу Б», с которым добился выхода в Сегунду. Последние два сезона он выступал за «Целе».

Ранее Писарский направил в CAS апелляцию на отстранение от футбола из-за ставок.