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Макрон призвал Францию готовиться к будущим войнам и наращивать оборону

Оборонная промышленность Франции должна нарастить производство для подготовки к будущим военным конфликтам. Президент страны Эмманюэль Макрон озвучил эту позицию 13 июля в отеле «Бриенн» перед военными. Мероприятие прошло накануне Дня взятия Бастилии. Выдержки из речи разместили на сайте Министерства обороны Франции.

«Да, мы должны готовиться к будущим войнам. Но не будем заблуждаться: наша способность вести их будет зависеть от нашей сегодняшней кредитоспособности. Нынешние войны мы должны выиграть», — сказал Макрон.

Политик указал на боевые действия на Украине и риски из Национального стратегического обзора. Эти факторы ясно демонстрируют, что стабильность в Европе определяет уже не запас, а поток. По его мнению, противников отпугнёт именно способность производить оружие, а не существующие арсеналы.

«Украина преподносит нам в этом отношении впечатляющий урок», — заявил президент Франции.

Французский лидер призвал вкладывать государственные и частные средства в сферу вооружений. Также необходимо ускорить трансформацию оборонной промышленности. Предприятия этого сектора должны привыкать брать на себя больше рисков и производить продукцию быстрее.

По словам Макрона, способность Франции отвечать на вызовы 2030 года определят конкретные возможности. Страна должна удерживать украинский фронт и присутствовать там, где её ждут партнёры на Ближнем и Среднем Востоке, считает он. Также важно сохранять позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее оборонная политика Франции столкнулась с неожиданными последствиями. Европейская комиссия одобрила Парижу меньше средств, чем тот рассчитывал получить по программе SAFE (Security Action for Europe). Франция запрашивала 16,2 млрд евро на военные проекты. В итоге страна получила одобрение только на 15,1 млрд евро. Причиной сокращения стали требования к происхождению компонентов и участию европейских производителей.

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