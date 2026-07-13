Макрон призвал Францию готовиться к будущим войнам и наращивать оборону

Политик указал на боевые действия на Украине и риски из Национального стратегического обзора. Эти факторы ясно демонстрируют, что стабильность в Европе определяет уже не запас, а поток. По его мнению, противников отпугнёт именно способность производить оружие, а не существующие арсеналы.