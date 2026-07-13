В Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
«Взрывы в Запорожской области», — написал Федоров в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.