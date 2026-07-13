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Калининградский губернатор заявил о достаточном объеме топлива в регионе

Беспрозванных заявил о достаточном объеме топлива в Калининградской области.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 13 июл — РИА Новости. Объема топлива в Калининградской области на сегодняшний день достаточно для обеспечения потребности жителей, перебоев с поставкой нет, заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В начале июля президент РФ Владимир Путин поддержал обращение Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона.

«Выйти на положительную динамику удалось благодаря поддержке федерального центра, личным решениям президента по приоритетным дополнительным поставкам топлива в наш регион. График поставок формируем пока на краткосрочный период, потому что обстановка может оперативно меняться. Сейчас объема топлива достаточно для обеспечения потребности жителей Калининградской области», — сказал Беспрозванных на оперативном заседании правительства Калининградской области.

По его словам, перебоев с поставками топлива в регион нет.

Как отметил на заседании министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов, результаты мониторинга объема продаж показывают снижение пиковой покупки топлива в последние дни на 15−20%.

Четвертого июля сеть АЗС «Балтнефть» в Калининградской области частично возобновила розничную продажу бензина АИ-92, а затем и дизельного топлива.

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