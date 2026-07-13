В Верховной раде назвали дату назначения нового премьера и министров

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Назначение нового премьера Украины и министров запланировано на четверг, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее в понедельник украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» сообщило, что голосование за увольнение Юлии Свириденко с поста премьера Украины, а также отставку кабмина может пройти в Верховной раде во вторник.
«Вторник, в 14.00 (совпадает с мск) — увольнение Свириденко. Четверг — назначение (новым премьером Сергея — ред.) Корецкого, министров, плюс МИД и минобороны. Получается, у нас почти три дня будет и. о. премьера снова (первый вице-премьер, министр энергетики Денис — ред.) Шмыгаль. Среду оставили для консультаций по кадрам», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Железняк в тот же день заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава «Нафтогаза Украины» Корецкий.