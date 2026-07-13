В Верховной раде назвали дату назначения нового премьера и министров

«Вторник, в 14.00 (совпадает с мск) — увольнение Свириденко. Четверг — назначение (новым премьером Сергея — ред.) Корецкого, министров, плюс МИД и минобороны. Получается, у нас почти три дня будет и. о. премьера снова (первый вице-премьер, министр энергетики Денис — ред.) Шмыгаль. Среду оставили для консультаций по кадрам», — написал Железняк в своем Telegram-канале.