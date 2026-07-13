СМИ узнали, чему будет посвящено обращение Трампа к нации

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к нации 17 июля будет посвящено иностранному вмешательству в американские выборы 2020 года, утверждает журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на источники в Белом доме.
Трамп ранее анонсировал обращение к нации на неназванную тему в 04.00 мск 17 июля.
«Речь Трампа в четверг (в пятницу 04.00 мск — ред.), как ожидается, будет посвящена недавно рассекреченным разведывательным докладам, которые, по утверждению Белого дома, раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы 2020 года», — написал журналист в Х.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.