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В Кузбассе экс-бухгалтер получила условный срок за хищение 2,7 млн рублей

В Кемеровской области бывшую сотрудницу бухгалтерии правоохранительного органа осудили по делу о хищении более 2,7 млн рублей.

Источник: RT на русском

В Кемеровской области бывшую сотрудницу бухгалтерии правоохранительного органа осудили по делу о хищении более 2,7 млн рублей.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-центр судов региона.

Суд установил, что в марте 2018 года главный бухгалтер подразделения предложила двум сотрудницам участвовать в мошеннической схеме. Они оформляли фиктивные заявки на выплату зарплаты и денежного довольствия, после чего присваивали перечисленные средства.

Подсудимая признала вину и помогала следствию. Суд назначил ей два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Дела двух других участниц схемы рассматриваются отдельно. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что свыше 210 млн рублей похитили дистанционные мошенники у жителей Камчатки за первое полугодие 2026 года.