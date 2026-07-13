В Кузбассе экс-бухгалтер получила условный срок за хищение 2,7 млн рублей

В Кемеровской области бывшую сотрудницу бухгалтерии правоохранительного органа осудили по делу о хищении более 2,7 млн рублей.
Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-центр судов региона.
Суд установил, что в марте 2018 года главный бухгалтер подразделения предложила двум сотрудницам участвовать в мошеннической схеме. Они оформляли фиктивные заявки на выплату зарплаты и денежного довольствия, после чего присваивали перечисленные средства.
Подсудимая признала вину и помогала следствию. Суд назначил ей два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Дела двух других участниц схемы рассматриваются отдельно. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что свыше 210 млн рублей похитили дистанционные мошенники у жителей Камчатки за первое полугодие 2026 года.