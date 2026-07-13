В ХМАО завели дело после гибели ребёнка на квадроцикле

После смертельной аварии с квадроциклом в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа следователи возбудили уголовное дело.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По предварительным данным, происшествие случилось 10 июля в селе Тугияны. Ребёнок управлял квадроциклом и наехал на трос, натянутый вдоль берега для швартовки судна.
Мальчик получил травмы, от которых позднее скончался в медицинском учреждении.
Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело после ДТП на трассе Нижневартовск — Радужный, в котором погиб ребёнок.