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В ХМАО завели дело после гибели ребёнка на квадроцикле

После смертельной аварии с квадроциклом в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа следователи возбудили уголовное дело.

Источник: RT на русском

После смертельной аварии с квадроциклом в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа следователи возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По предварительным данным, происшествие случилось 10 июля в селе Тугияны. Ребёнок управлял квадроциклом и наехал на трос, натянутый вдоль берега для швартовки судна.

Мальчик получил травмы, от которых позднее скончался в медицинском учреждении.

Дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело после ДТП на трассе Нижневартовск — Радужный, в котором погиб ребёнок.