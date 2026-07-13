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В метро Москвы зафиксировали рост числа поездок к городским зонам отдыха

В Москве пассажиропоток на станциях метро рядом с зонами отдыха в выходные дни вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

Источник: RT на русском

В Москве пассажиропоток на станциях метро рядом с зонами отдыха в выходные дни вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, летом привычные маршруты пассажиров меняются: в конце недели жители чаще ездят в парки, к водоёмам и на городские набережные.

Ликсутов отметил, что метро остаётся удобным и быстрым способом передвижения по городу в жаркую погоду.

Московский метрополитен проанализировал изменение пассажиропотока и выделил 15 станций, где в выходные заметно выросла загрузка из-за близости к местам отдыха.

В список вошли, в частности, «ВДНХ», «Царицыно», «Коломенская», «Воробьёвы горы», «Октябрьская», «Речной вокзал», «Беломорская», «Крылатское», «Народное Ополчение», «Сокольники», «Полежаевская», «Митино», «Говорово», «Филёвский парк» и «Борисово».

Ранее сообщалось, что в Москве построили второй корпус Единого диспетчерского центра «Московский транспорт», который объединит управление наземным и речным транспортом столицы.