Макрон: миротворческие силы для Украины начнут учения в ближайшие месяцы

Сегодня в Париже прошел саммит «коалиции желающих», где союзники Украины объявили о дополнительной поддержке Киева. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что участники встречи решили провести учения многонациональных сил, которые Европа планирует развернуть в Украине после завершения конфликта для поддержания мира. По его словам, маневры начнутся в ближайшие месяцы.
Военнослужащие, входящие в состав контингента, будут тренироваться в соседних с Украиной странах, сказал господин Макрон. Военные начнут подготовку, «чтобы подтвердить наши планы развертывания и продемонстрировать, что мы готовы, решительны и заслуживаем доверия», заявил он по итогам саммита коалиции, передает Le Monde.
Также господин Макрон объявил, что Украина к 2028−2029 годам получит 16 истребителей Rafale, а также батареи SAMP/T нового поколения для укрепления украинской ПВО.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который также участвовал в саммите, заявил, что союзникам Украины настало время «удвоить усилия» для прекращения российско-украинского конфликта. Власти королевства пообещали поучаствовать в выделении Украине кредита на €90 млрд, который ранее согласовали власти ЕС.
«Мы делаем это не против какого-либо народа, а для защиты нашего собственного», — указано в совместной декларации Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, опубликованного после саммита.