В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Взрывы прозвучал в Харькове… Еще два взрыва прозвучало в Харькове», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Одесской, Николаевской, Сумской областях, а также в ряде районов Полтавской, Черниговской и Харьковской областей Украины.
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