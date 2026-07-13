Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число заразившихся паразитарной инфекцией в Мичигане достигло 2640

Число заразившихся инфекцией со «взрывной» диареей в Мичигане достигло 2640.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Число заразившихся в американском штате Мичиган паразитарной инфекцией, вызывающей «взрывную» диарею, достигло 2640, следует из сообщения на сайте властей штата.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что вспышка паразитарной инфекции, вызывающей взрывную диарею, зафиксирована в Мичигане, порядка тысячи человек заболели. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, циклоспороз — паразитарная инфекция, которая зачастую вызывает «взрывную» водянистую диарею.

«Общее число случаев заражения — 2640», — говорится публикации.

Заболевание, называемое циклоспорозом, обычно не опасно для жизни и лечится антибиотиками. Вспышки этого паразита чаще происходят в весенне-летний период. Он распространяется через употребление загрязненных фруктов и овощей, обработанных водой, содержащей паразита.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше