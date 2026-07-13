Число заразившихся паразитарной инфекцией в Мичигане достигло 2640

Заболевание, называемое циклоспорозом, обычно не опасно для жизни и лечится антибиотиками. Вспышки этого паразита чаще происходят в весенне-летний период. Он распространяется через употребление загрязненных фруктов и овощей, обработанных водой, содержащей паразита.