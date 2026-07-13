Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал новые серьёзные удары США по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых ударов по Ирану в ближайшие дни. По его словам, американские военные намерены нанести по стране «очень серьёзный удар», а Тегеран якобы не сможет ему противостоять.

Источник: Life.ru

Заявление прозвучало в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту. Глава Белого дома, комментируя ситуацию вокруг Ирана, сообщил о планах Вашингтона усилить давление на Исламскую Республику.

«Мы нанесём по ним очень серьёзный удар этим вечером. И мы нанесём по ним серьёзный удар завтра. И они ни черта не смогут с этим поделать», — сказал Трамп.

Американский лидер также допустил возможность удара по иранскому ядерному объекту в Натанзе. По его словам, такая операция может произойти «достаточно скоро».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу США о возобновлении ударов по Ирану. Американские военные заявили о поражении целей внутри страны, а Вашингтон связал действия с необходимостью защитить свои интересы в регионе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше