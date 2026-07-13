CNN: Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России

Как отмечает телеканал, в случае одобрения Конгрессом документ позволит администрации Трампа вводить пошлины в отношении государств, приобретающих российскую нефть. Решение американского лидера, по данным CNN, было принято спустя несколько дней после смерти одного из авторов инициативы — сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
Законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Ключевыми авторами документа выступили Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и иные товары.