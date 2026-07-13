CNN: Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России

Законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Ключевыми авторами документа выступили Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и иные товары.