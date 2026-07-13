В ХМАО проводят проверку из-за падения ребёнка в открытый люк

Прокуратура начала проверку после того, как семилетний мальчик провалился в открытый люк тепловой камеры в Нижневартовске.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа.
Происшествие случилось 12 июля. Ребёнка извлекли из люка и доставили в медицинское учреждение.
Надзорное ведомство установит обстоятельства падения и даст правовую оценку действиям органов и организаций, отвечающих за содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Отдельную проверку организовали правоохранительные органы. Её результаты находятся на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Тобольске бывшего заместителя директора ДК приговорили к трём годам и шести месяцам принудительных работ по делу о падении ребёнка во время утренника.