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Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в канале на платформе MAX.

Ранее силами ПВО были уничтожены ещё два БПЛА, летевших на Москву.

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