Трамп: США вновь подвергнут бомбардировке ядерный объект в Натанзе

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены подвергнуть новой бомбардировке ядерный объект Ирана в Натанзе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы сделаем это. Мы разнесем “Гору Кирка”. Передайте иранцам, чтобы они готовились», — сказал он в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, комментируя ситуацию вокруг Ирана. Объектом у «Горы Кирка» в США называют предприятие в Натанзе. Некоторые американские круги утверждают, что иранцы возобновили работы на этом объекте.
Вооруженные силы США по приказу Трампа подвергли ядерные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо мощным бомбардировкам с воздуха в июне 2025 года.