Трамп: США вновь подвергнут бомбардировке ядерный объект в Натанзе

«Мы сделаем это. Мы разнесем “Гору Кирка”. Передайте иранцам, чтобы они готовились», — сказал он в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, комментируя ситуацию вокруг Ирана. Объектом у «Горы Кирка» в США называют предприятие в Натанзе. Некоторые американские круги утверждают, что иранцы возобновили работы на этом объекте.