В «Краснодаре» объяснили, почему не будут искать прямую замену Сперцяну

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о поисках замены для полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Даниил Уткин — это не замена Эдуарду Сперцяну. Он тут вообще ни при чём. Будем ли искать замену Эдику? Ответ простой: эта фраза так не работает. Где мы найдём замену Эдику? Второго Сперцяна в России ещё нет. Это как сделать? Важен российский паспорт, потому что у нас достаточно много иностранцев. Будем как-то перестраиваться, вот и всё», — цитирует Бузникина Odds.ru.
7 июля «Краснодар» объявил о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма трансфера составит €20 млн.
Напомним, что Сперцян является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду он провёл 185 матчей, забил 58 голов и сделал 50 результативных передач. В составе «быков» он выиграл чемпионство РПЛ в сезоне-2024/25.
Ранее Эдуард Сперцян высказался о своём уходе из «Краснодара».