В «Краснодаре» объяснили, почему не будут искать прямую замену Сперцяну

«Даниил Уткин — это не замена Эдуарду Сперцяну. Он тут вообще ни при чём. Будем ли искать замену Эдику? Ответ простой: эта фраза так не работает. Где мы найдём замену Эдику? Второго Сперцяна в России ещё нет. Это как сделать? Важен российский паспорт, потому что у нас достаточно много иностранцев. Будем как-то перестраиваться, вот и всё», — цитирует Бузникина Odds.ru.