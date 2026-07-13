Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Краснодаре» объяснили, почему не будут искать прямую замену Сперцяну

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о поисках замены для полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о поисках замены для полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Даниил Уткин — это не замена Эдуарду Сперцяну. Он тут вообще ни при чём. Будем ли искать замену Эдику? Ответ простой: эта фраза так не работает. Где мы найдём замену Эдику? Второго Сперцяна в России ещё нет. Это как сделать? Важен российский паспорт, потому что у нас достаточно много иностранцев. Будем как-то перестраиваться, вот и всё», — цитирует Бузникина Odds.ru.

7 июля «Краснодар» объявил о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма трансфера составит €20 млн.

Напомним, что Сперцян является воспитанником «Краснодара». За взрослую команду он провёл 185 матчей, забил 58 голов и сделал 50 результативных передач. В составе «быков» он выиграл чемпионство РПЛ в сезоне-2024/25.

Ранее Эдуард Сперцян высказался о своём уходе из «Краснодара».