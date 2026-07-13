На Украине ждут отставки главы Минобороны из-за его высокого рейтинга

«Есть, например, опасность, что уберут Федорова. А ни для кого не секрет, что у Федорова конфликт с Сырским, и ни для кого не секрет, что такое может случиться: Сырский был, есть и будет, а вот где будет Федоров, мы пока что не знаем. Есть сейчас еще два варианта ему на голову нахлобучить. Первый, мол, ты слишком популярный, а это угроза для рейтингов Наивеличайшего, а второй, что он залез в оборонные закупки, фактически не рассмотрев очень многих разных схем», — сказал Лапин.