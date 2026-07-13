На Украине ждут отставки главы Минобороны из-за его высокого рейтинга

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министра обороны Украины Михаила Федорова могут снять с должности из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским, из-за слишком высокого рейтинга, угрожающего рейтингу Владимира Зеленского, или из-за его вмешательства в уже существующие коррупционные схемы при госзакупках. Об этом заявил в эфире канала «Киев24» спецназовец, офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин.
«Есть, например, опасность, что уберут Федорова. А ни для кого не секрет, что у Федорова конфликт с Сырским, и ни для кого не секрет, что такое может случиться: Сырский был, есть и будет, а вот где будет Федоров, мы пока что не знаем. Есть сейчас еще два варианта ему на голову нахлобучить. Первый, мол, ты слишком популярный, а это угроза для рейтингов Наивеличайшего, а второй, что он залез в оборонные закупки, фактически не рассмотрев очень многих разных схем», — сказал Лапин.
Он отметил также, что если на это место назначат нынешнего главу МВД Игоря Клименко, то вся деятельность министерства сведется только к вопросам мобилизации.
Вечером 13 июля в Верховную раду поступило заявление Юлии Свириденко об отставке с поста премьер-министра. Как сообщило агентство Укринформ со ссылкой на источник в Раде, перед отставкой Свириденко должна отчитаться за почти год работы в должности. Вместе с премьером в отставку уйдет все правительство. Исполнять обязанности главы кабмина в этот период будет первый вице-премьер, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, уточняет агентство.
Как утверждает депутат Рады Ярослав Железняк, 14 июля в 14:00 состоится увольнение Свириденко. Аналогичную информацию приводят председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Вместе с тем источники украинских СМИ сообщают, что вопрос назначения нового премьера собираются решать 16 июля. По данным Железняка, 16 июля будет назначение премьером главы компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого, которого называют основным кандидатом на пост, а также министров иностранных дел и обороны. В среду пройдут консультации по кадровым вопросам. Как писало издание «Страна», пост главы Минобороны может занять Клименко.